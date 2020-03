Sono in corso, a Torvajanica, le indagini per fare chiarezza su un presunto avvelenamento di due gatti avvenuto nelle scorse settimane all'interno di un giardino privato di viale Italia, strada che si trova nel quartiere balneare di Pomezia.

In particolare, dopo l'invio delle carcasse dei due animali all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana per studiare le cause della loro morte, è emerso che nonostante il loro stato di conservazione fosse buono, negli organi interni sono state riscontrate delle fattispecie che, come si evince da una successiva nota dell'Istituto, lasciano pensare a una morte che potrebbe non essere naturale.

«Il quadro anatomopatologico - si legge nella nota inviata anche al Comune e alla Procura della Repubblica di Velletri - non esclude il sospetto di avvelenamento e sono in corso esami di laboratorio».