E' morta una donna di Fondi positiva al Coronavirus . L'anziana aveva 7 5 anni ed era già ricoverata presso l'ospedale fondano per altre patologie. Si tratta del secondo decesso nella città che da due giorni è stata dichiarata Zona Rossa, mentre è la settima vittima pontina del covid 19. A renderlo noto è l'Asl di Latina che ha aggiornato anche il dato dei nuovi casi in provincia: sono 13 oggi. Sono invece 1022 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare, mentre ulteriori 12 posti letto di terapia intensiva all'Ospedale di Gaeta operativi da lunedì.

