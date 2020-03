I due casi positivi al coronavirus annunciati questa mattina anche nel paesino di Bassiano ha fatto scattare l'allarme anche negli altri paesi dei Monti Lepini, tanto da indurre il sindaco di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli, ad invitare alla massima prudenza i propri compaesani: "Al momento non ci sono nuovi casi positivi al Covid-19 a Sermoneta ma, a livello provinciale il numero del contagiati sono in aumento, anche nei Comuni a noi più vicini. Che significa? Che dobbiamo restare a casa ed evitare i contatti sociali. Riducete le uscite per andare a fare la spesa, non è possibile vedere persone che vanno al supermercato per più volte al giorno. Fate la spesa una o due volte a settimana, non di più, come per tutti gli altri prodotti di vostra necessità. Stamattina con i vigili io stessa sono andata a fare i controlli: ancora incontro gente che passeggia lontano da casa. Non è possibile. Da ieri sera con ordinanza del Ministero della Salute è vietato passeggiare. Portare il proprio cane a fare i bisogni significa restare intorno alla propria abitazione. Non sappiamo più in che lingua dirvelo. Polizia locale e Carabinieri proseguiranno i controlli. Volete bene a voi stessi, ai vostri figli e ai vostri cari? Restare a casa?".