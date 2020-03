"Andrà tutto bene", è questo il messaggio forte e chiaro del sindaco di Bassiano ai suoi compaesani dopo i primi due casi positivi di coronavirus registrati nel piccolo centro dei Monti Lepini. Il primo cittadino, Domenico Guidi, che scrive un appello accorato a tutti i suoi cittadini: "In questo momento tanto difficile per il nostro Paese Italia, anche la nostra comunità è stata toccata dal COVID-19. Ce lo aspettavamo, non potevamo pensare di rimanerne indenni. Oggi, ancora di più, dobbiamo tutti osservare le disposizioni che ci impartisce il Governo per fare in modo di contenere l'epidemia e di non peggiorare ulteriormente le condizioni e le situazioni in cui si trova tutto il sistema paese, a cominciare dagli ospedali e tutti i servizi che inevitabilmente sono attuati per contenere e curare l'emergenza.

Vi invito, pertanto, a non uscire di casa se non per le cose strettamente necessarie ed indispensabili, come fare la spesa dei generi alimentari. Osservare tutte le disposizioni che ci vengono dal Governo e dagli Organi preposti serve a mettere fine a questa situazione di disagio per tutti. Qualche sacrificio da parte di tutti per un periodo di tempo servirà ad uscire tutti dalla situazione di emergenza. Perché è evidente che non possiamo pensare che il virus colpirà qualcun altro e noi no. Rimaniamo a casa, evitiamo i contatti, chiamiamo il medico o la ASL ai numeri che tutti ormai conosciamo in caso di malattia, non rechiamoci allo studio medico o ai Pronto Soccorso. Sono regole semplici e forse dure, ma le uniche efficaci a combattere il virus. Voglio ringraziare tutto il personale sanitario, i medici, gli infermieri, gli assistenti, i volontari, la protezione civile, i trasportatori e i commercianti, e tutti quanti in questo momento stanno sopportando turni massacranti per consentire a tutti noi di sconfiggere l'epidemia.

Per tutti loro abbiamo un dovere morale e civile di rispettare strettamente le misure impartite. Tutti insieme ce la faremo ed usciremo dalla situazione di emergenza, riusciremo a tornare come prima e più forti di prima. Porteremo il nostro paese, più bello di prima, a livelli di eccellenza e di orgoglio come esso merita. La nostra comunità è forte, lo è sempre stata, e lo sarà ancor di più in questo momento difficilissimo. Uniti, insieme, dove ognuno non mancherà di fare la sua parte, anche semplicemente restando a casa. Esprimo a nome mio e di tutta la comunità un grande augurio di pronta guarigione ai nostri concittadini".