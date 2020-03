Secondo caso di Coronavirus sul territorio di Artena. A ufficializzare il contagio, poco fa, è stato il sindaco della città lepina, Felicetto Angelini: «Abbiamo un secondo caso di Covid-19 - ha dichiarato -. I pochi contatti sono già in quarantena. Restate a casa: restiamo uniti e ce la faremo».

A quanto sembra, l'uomo - sulla cinquantina - sarebbe stato portato ieri sera in ospedale a Colleferro e subito posto in isolamento. Anche il sindaco di Colleferro, chiaramente, è stato informato della situazione dalla Asl Roma 5 e ha inviato gli auguri di pronta guarigione al paziente.