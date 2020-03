Le scuole devono restare chiuse? Ad Aprilia un asilo nido resta aperto e non ha nemmeno tutte le autorizzazioni. Le attività commerciali non essenziali devo restare chiuse? Ad Aprilia una pasticceria resta aperta perché deve smaltire i prodotti preparati la sera prima e qualche ordinativo. E' quanto emerge dal bilancio dei controlli effettuati dagli agenti di Polziia locale in questi 10 giorni. Sono 430 le persone identificate, dieci denunciate immediatamente perché in giro senza motivo. Su alcune delle altre attestazioni e autocertificazioni sono in corso le verifiche. Sono invece 479 i controlli effettuati alle attività commerciali, alcune delle quali,m come alcune particolari rivendite etniche, a seguito di numerose segnalazioni, sono stati effettuati anche tre, quattro controlli in un giorno. Tutto sommato il bilancio ad Aprilia appare positivo. E ora scattano i controlli nei parchi e nei giardini che da stamattina sono interdetti.