Altri due contagi a Lariano. È questo il dato comunicato poco fa dal sindaco Maurizio Caliciotti, informato dalla direzione generale della Asl Roma 6 dell'insorgenza di altri casi di Coronavirus in città. Sale dunque a cinque il totale dei positivi al Covid-19 sul territorio larianese: «Di questi - specifica il sindaco - tre sono appartenenti alla stessa famiglia. Del numero totale, tre persone sono ricoverate in ospedale e altri due in isolamento nei propri domicili. L'età media dei contagiati è di 68 anni».

Lo stesso sindaco ha fatto sapere che ci sono anche sei persone sotto sorveglianza domiciliare preventiva, con quattro di queste che sono della stessa famiglia.

«Rinnovo la raccomandazione a tutta la cittadinanza di osservare scrupolosamente le prescrizioni emanate dalle istituzioni governative - ha aggiunto il sindaco -, soprattutto riguardo al divieto di uscire di casa e di attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali ed istituzionali».