Ottavo contagio a Minturno. Ieri, purtroppo, il numero delle persone colpite dal Covid-19 è salito di una unità. A rimanere colpita una sessantacinquenne venuta a contatto con altre due persone.

La pensionata, comunque, non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale, in quanto le sue condizioni non richiedono cure all'interno di un nosocomio. Per lei solo isolamento domiciliare, tra l'altro già cominciato dopo la notizia del contagio di due persone con le quali era stata in contatto.