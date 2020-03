Il sindaco di Spigno Saturnia, Salvatore Vento, in un video sul proprio profilo Facebook, annuncia che è pronto a denunciare chiunque sarà notato in giro senza valido motivo.

Salvatore Vento, rivolgendosi ai suoi concittadini, in maniera molto decisa e senza fronzoli, bacchetta i furbi che con la scusa della spesa o dell'acquisto di vari prodotti in farmacia, escono di casa più volte al giorno. Un messaggio molto chiaro, volto a far capire che l'emergenza in corso è davvero seria.

Qui sotto ecco il video del primo cittadino di Spigno.