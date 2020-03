Maltratttava e picchiava la convivente, ma ora finisce in carcere. È successo ad Aprilia, dove ieri mattina, i carabinieri del Norm del locale Reparto Territoriale, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, hanno tratto in arresto un 26enne del luogo, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi ai danni della convivente. L'arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina.