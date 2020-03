Diventano 7 i casi di positività al Coronavirus sul territorio di Anzio. A darne notizia poco fa è stato il sindaco Candido De Angelis che ha ottenuto la comunicazione dalla Asl Roma 6. Di conseguenza i casi aggiornati sono 4, cui si aggiungono i tre già esistenti. "A questa mattina i pazienti positivi al Covid-19, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni aggiornate della direzione generale della nostra Asl, ammontano complessivamente a sette, con tre casi in isolamento domestico e gli altri quattro ricoverati presso Ospedali della Capitale - ha affermato il sindaco -. Auguro ai nostri concittadini una pronta guarigione. Atteniamoci alle direttive, restiamo a casa".

