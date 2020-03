È morto oggi, all'ospedlae Riuniti di Anzio, un uomo di 50 anni, il quale presentava gravi patologie respiratorie pregresse e positivo al Coronavirus. A diffondere la notizia, in un messaggio di condoglianze alla famiglia dell'uomo, è l'amministrazione comunale. " Oltre a questo si registra a Nettuno un altro caso positivo le cui condizioni al momento non destano particolari preoccupazioni. Sono 27 in totale i casi di Coronavirus nel Comune di Nettuno".