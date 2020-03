Dopo il caso di positività al Coronavirus di Paolo Pagiari, titolare di diversi punti vendita del Gruppo Orizzonte, registrato l'altroieri a Terracina, la catena di supermercati per la casa e il tempo libero nazionale annuncia la chiusura degli esercizi a gestione diretta nella regione. Lo ha fatto con una nota emessa oggi: "In considerazione degli eventi che hanno coinvolto il nostro gruppo di lavoro, riteniamo opportuno procedere alla chiusura immediata dei punti vendita Orizzonte a gestione diretta, nonostante siano state già attivate tutte le procedure di sanificazione degli ambienti e siano state poste in isolamento cautelativo quindicinale le persone a rischio contagio. Ci fermiamo per proteggere in primo luogo i nostri dipendenti, non tanto dal pericolo di contagio - in pochi hanno avuto contatti diretti con il nostro Paolo - quanto piuttosto dal clima di tensione e preoccupazione che si è insinuato nella collettività. Ci preme chiarire che è stato lo stesso senso di responsabilità e spirito di servizio a chiamarci all'apertura nelle settimane precedenti; la scelta di fermarsi rappresenta per una azienda uno shock organizzativo e gestionale che si ripercuote su tutto quello che le ruota attorno, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori. Torneremo al più presto a svolgere il ruolo che da anni ci avete conferito, nel frattempo ci stringiamo a Paolo augurandogli una pronta guarigione".