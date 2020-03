Nel Lazio la notizia del primo giovane morto per il coronavirus. Si tratta di un ragazzo di 34 anni deceduto al Policlinico di Tor Vergata. Dopo giorni di ricovero in terapia intensiva, non ce l'ha fatta. E' stato disposto l'esame autoptico per chiarire le cause della morte.

La nota dell'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio

"In merito al decesso del ragazzo di 34 anni al Policlinico di Tor Vergata da prime notizie acquisite dall'indagine epidemiologica svolta dal servizio di prevenzione della Asl Roma 2 emerge che il ragazzo, che lavorava in un call center, era stato a Barcellona dal 6 all'8 marzo e il 9 marzo è stato il suo ultimo giorno di lavoro e poi si era posto in auto isolamento, ha mostrato i primi sintomi di febbre il giorno 11 e il 16 è stato trasferito, su indicazione del suo medico, in ambulanza e ricoverato al Policlinico di Tor Vergata dove entrava in terapia intensiva. Oggi è avvenuto il decesso ed è stato disposto l'esame autoptico per chiarire le cause della morte. Domani verrà svolto un sopralluogo da parte dei servizi di prevenzione della Asl Roma 2 presso il call center e ci sarà una prima relazione sull'indagine epidemiologica".