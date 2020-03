Zero nuovi casi e uno dei primi cittadini contagiati dichiarato ufficialmente guarito. In questo periodo di emergenza per la pandemia di Coronavirus, da Pomezia arrivano anche buone notizie. A comunicarle è stato il sindaco, Adriano Zuccalà: «La Asl comunica che oggi non si registra nessun nuovo caso a Pomezia e che uno dei primi concittadini contagiati è completamente guarito - ha affermato -. Inoltre, continuano i controlli delle forze dell'ordine sul territorio: negli ultimi giorni la Guardia di finanza ha effettuato 500 controlli tra Pomezia e Ardea sanzionando 85 persone, mentre la polizia locale di Pomezia ha effettuato solo nella giornata di ieri 300 controlli con conseguenti tre sanzioni».