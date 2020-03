Mentre il resto della città appare deserta, come paralizzata nell'attesa che il contagio da coronavirus inverta l'impietosa tendenza di questi giorni, nel quartiere popolare "Nicolosi" le cose sono cambiate solo in parte. Agli angoli delle strade resistono i bivacchi di stranieri, come quelli particolarmente rumorosi che si trattengono fino a sera in via Corridoni, rovinando il sonno dei residenti. Violazioni evidenti, all'obbligo di restare in casa se non per comprovate esigenze, alimentate dal market gestito da indiani che vende birre senza sosta, ci assicurano i cittadini, anche oltre gli orari stringenti di chiusura imposti dai decreti ministeriali. Com'è successo ieri pomeriggio, quando è stata la Polizia a ordinare al negoziante di abbassare la saracinesca.