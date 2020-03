Nuovo caso di Coronavirus a Pomezia. Si tratta di un uomo ricoverato in una struttura ospedaliera, con il bilancio totale dei casi che, di conseguenza, sale a 31. Non mancano, però, le buone notizie: questa settimana termineranno l'isolamento domiciliare molti dei primi positivi in città. Una buona novella che si aggiunge alla guarigione del figlio del poliziotto di Torvajanica e al miglioramento delle condizioni di salute del poliziotto stesso, che ora respira autonomamente.