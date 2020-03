Giornate di controlli sempre più pressanti, queste, per la Polizia Locale di Latina, impegnata in una capillare attività di controllo del territorio per contrastare le violazioni dei decreti ministeriali, sia di giorno che di sera, con posti di controllo fissi, ma anche pattugliamenti dinamici che consentono di monitorare le attività commerciali. Nel pomeriggio di oggi due pattuglie hanno effettuato un posto di blocco in via Epitaffio, fermando tutti gli automobilisti sia in ingresso che in uscita dal capoluogo per raccogliere le autocertificazioni. Non sono mancati rallentamenti e file, comunque contenuti rispetto al traffico normale, ma si tratta di una misura necessaria proprio per rendere efficaci i piani di prenvenzione e contrasto.