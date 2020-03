Quattro nuovi casi, più quello del carabiniere reso noto stamattina. Il bilancio dei nuovi contagiati a Nettuno è "pesante": in 24 ore si sono registrati cinque casi in più, portando a 35 il conto totale e facendo diventare la città del litorale quella con più contagi a sud della Capitale.

«Il bollettino ufficiale fornito dalla Asl Roma 6 - spiegano dall'ente - registra cinque nuovi casi di Coronavirus a Nettuno incluso il carabiniere risultato positivo di cui abbiamo dato comunicazione in mattinata. Dodici persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Una misura, questa, disposta attualmente per altre quarantatré persone in città».