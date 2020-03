L'episodio si è registrato in...

Ma c'è chi, mosso dall'affetto viscerale per il migliore amico dell'uomo, è pronto a tutto, anche violare la legge e rivendicare il diritto di piangere il cane morto con una tomba vera e propria: è successo domenica a Latina , dove sono dovuti intervenire Polizia Locale e veterinari dell'Asl per un caso di sepoltura nel cortile di un condominio popolare. Fatto sta che la ferma opposizione del proprietario del cane e gli amici che lo sostenevano, ha reso necessario il sequestro dell'area e la denuncia a piede libero: rischia ora una multa di 20.000 euro.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli