Ha il Coronavirus, ma esce da casa per portare a spasso il cane. È successo a Lavinio, periferia di Anzio, e i carabinieri lo hanno denunciato per inosservanza delle normative vigenti e per aver messo in pericolo la salute pubblica. È la storia di un 60enne di Anzio, positivo al Covid-19, che ora è finito nei guai anche con la legge. A sorprenderlo e denunciarlo mentre stava violando la quarantena sono stati i Carabinieri della Compagnia di Anzio, coordinati dal capitano Giulio Pisani.

"Nel complimentarmi con i Carabinieri per l'operazione di ieri sera - ha affermato il Sindaco Candido De Angelis - , esprimo tutto il mio rammarico per la totale irresponsabilità di un cittadino, sottoposto ad isolamento domestico, a causa della positività al coronavirus, che passeggiando spensierato per le vie di Lavinio, ha messo a rischio la salute della collettività. Ho chiesto anche alla nostra Polizia Locale tolleranza zero, verso chi non rispetta le direttive".