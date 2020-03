Alberghi messi a disposizione per la "quarantena". Il provvedimento è stato adottato anche in provincia di Latina e in particolare sul litorale tra Fondi e Sperlonga per far fronte alla situazione emergenziale. Un'azione svolta sotto l'egida della Prefettura e che ha visto la collaborazione degli operatori stessi che si sono messi a disposizione. Un gesto che fa onore all'intera categoria.

La procedura, già sperimentata a Milano, consente di reperire immobili con determinate caratteristiche di idoneità per ospitare persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. Si tratta di un'ulteriore mossa per cercare di contrastare la diffusione del Covid-19 e per arginare dunque i contagi.

Ad oggi, da quanto si apprende, sul litorale pare siano state già individuate due strutture da utilizzare. Attività dotate dei necessari spazi separati in cui, appunto, ospitare persone da tenere sotto controllo. In questo modo si vanno a limitare anche i rischi di potenziali contagi per i familiari o anche per persone esterne rispetto al nucleo familiare, perché non sempre - com'è purtroppo noto - vengono rispettate le prescrizioni imposte.

L'individuazione di questi posti letto è esplicitamente prevista in uno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri varato nei giorni scorsi, che prevede la possibilità, per il Prefetto, di requisire in uso «strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona». In questo caso non c'è stato bisogno di requisire alcunché, perché gli operatori si sono messi subito a disposizione garantendo l'utilizzo delle strutture di loro proprietà per fronteggiare l'emergenza.

Un'ulteriore misura, come si diceva, per prevenire e contrastare la diffusione del virus e che va ad aggiungersi alle iniziative già adottate con l'utilizzo di Termoscanner e Tac, i cui risultati, per questi ultimi esami, vengono letti con l'ausilio di un particolare sistema di intelligenza artificiale.