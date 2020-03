Si svolgerà domani mattina alle 11 in videoconferenza l'interrogatorio per la convalida del fermo del 44enne di origine pakistana, Abdul Majid Khan, bloccato da polizia e carabinieri per l'omicidio del 69enne Emilio Maggiacomo, avvenuto lunedì mattina nella zona di San Raffaele tra Fondi e Itri. Le indagini, svolte da carabinieri e polizia, hanno portato in pochissimo tempo al fermo dell'uomo, rintracciato in un capanno in una zona di campagna. Per il 44enne è quindi scattato il fermo per omicidio volontario e domani, assistito dal proprio legale, comparirà davanti al gip per l'interrogatorio.