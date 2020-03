Non due nuovi casi, ma soltanto uno: questo il bilancio riguardo i positivi di covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nel comune di Bassiano. A specificarlo è con una nota ufficiale la stessa amministrazione del paese lepino: "Pertanto i positivi presso il Comune di Bassiano - si legge - risultano essere solamente tre. Si rinnova l'invito alla popolazione a non uscire di casa se non nei casi espressamente previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio e di mantenere le distanze e le misure di sicurezza".