Entra all'interno del supermercato In's Di Aprilia come un normale cliente con il volto coperto dalla mascherina. Estrae una pistola la punta contro la cassiera e si fa consegnare i soldi contanti. È fuggito via a piedi sotto lo sguardo di alcuni dipendenti dell'attività commerciale apri la un bandito che qualche ora fa si è aggiudicato un bottino di circa 500 €. Sulla rapina a mano armata dopo l'allarme al 112, stanno indagando i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia.

