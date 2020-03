La notizia del primo contagio a Norma sta scuotendo la relativa serenità di un borgo che, forse, sperava di poter godere del relativo isolamento per evitare il virus. Invece la Asl conferma che un cittadino, una donna di circa 50 anni, è risultata positiva. Le sue condizioni sono buone. A quanto è dato sapere da domenica lamentava un po' di febbre. Da quel momento si è isolata in casa, ha allertato il medico di famiglia e lo stesso sindaco, e ha atteso l'esito del tampone. La positività del test ha portato alla quarantena. Lei resterà in camera - la casa lo permette - e i suoi familiari a loro volta dovranno osservare l'isolamento totale. «L'ho sentita telefonicamente - ci ha riferito il sindaco Gianfranco Tessitori - ha una febbre molto bassa, e rispetto a domenica sta anche meglio. Le siamo e staremo vicini a lei e alla sua famiglia. Speravo che questo giorno non arrivasse mai, che Norma riuscisse in qualche modo a difendersi dal contagio. A quanto sembra il contagio sarebbe arrivato da un contatto con qualcuno risultato poi positivo residente a valle, non a Norma. A breve comunicherò ai miei concittadini alcune informazioni in merito per provare a calmare gli animi che si stanno un po' allarmando.