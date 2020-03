A Cori i casi positivi sono sei, non cinque come riporta il bollettino quotidiano della Asl. Ieri sera il sindaco Mauro De Lillis in diretta Facebook ha voluto precisare il dato sui cittadini risultati positivi reso noto dai vertici della Sanità, "un errore formale che sarà prontamente rettificato nelle prossime ore". Ringraziando la sua comunità, tutte le persone che si adoperano per la comunità corese, la Polizia locale, i Carabinieri, il personale del 118, i tanti volontari, i commercianti, e i cittadini che stanno osservando le restrizioni, e "rispondendo alla grande", il sindaco si appella alla Asl perché vengano intensificate le operazioni di tampone perché solo così si potranno scoprire i casi di positività asintomatici, isolarli e limitare fortemente la diffusione del coronavirus. Infine il consueto appello a non uscire da casa e a limitare i contatti con gli altri. "A chi esce dal Comune per lavoro invito a limitare il contatto con gli altri e porre massima attenzione nei rapporti con i colleghi di lavoro".