Nella giornata di oggi, i carabinisier della Stazione di Norma hanno denunciato a piede libero un minorenne e un 18enne del luogo, poiché colti nella flagranza dei reati di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso ed inosservanza dei provvedimenti dell'autorità". Gli stessi sono stati sorpresi nel cedere 5 grammi di marijuana ad un 21enne del luogo.

