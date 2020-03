Un uomo del 65 al volante della sua vettura stava percorrendo via Fossignano in direzione di Aprilia quando arrivato alla curva di via abita a perso il controllo della vettura invadendo la corsia opposta e finendo contro una Fiat parcheggiata sul bordo della strada. A seguito dell'impatto l'auto si è ribaltata finendo sotto sopra. L'uomo è uscito da solo dall'abitacolo ed è in condizioni tutto sommato buoni l'auto invece è distrutta. Sul posto per i rilievi sono dunque le pattuglie della polizia locale di Aprilia che stanno effettuando i rilievi. La strada al momento è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni