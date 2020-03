Ancora buone notizie per quanto riguarda il poliziotto di Torvajanica e la sua famiglia, ossia il primo nucleo di persone positive al Coronavirus nel Lazio.

Oggi pomeriggio, durante la videoconferenza fra il direttore generale della Asl Roma 6 Narciso Mostarda e tutti i sindaci dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale, è emerso non solo che il sovrintendente residente in zona Martin Pescatore è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria dopo diverse settimane in Terapia intensiva allo Spallanzani, ma anche che il resto del suo nucleo familiare è guarito. "Il poliziotto di Pomezia - si legge nella nota inviata dal Comune pometino - ha lasciato la terapia intensiva ed è in miglioramento, i suoi componenti familiari sono guariti, così come uno dei compagni di classe del figlio".