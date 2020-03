Contagi quasi raddoppiati nelle ultime 48 ore, nuovi casi che nell'ultima giornata superano quelli degli altri Comuni della provincia di Latina: l'emergenza Coronavirus comincia a farsi preoccupante anche ad Aprilia. Un campanello d'allarme da tenere in considerazione per il futuro. Il numero delle persone positive al Covid-19 in realtà è ancora contenuto (23 in tutto) se paragonato a Fondi (63) o Latina, ma a preoccupare è l'escalation di nuovi pazienti registrati negli ultimi due giorni. Lunedì erano 14, ma gli ultimi bollettini dell'Asl hanno fatto segnare un incremento di 4 e poi di 5 casi, che hanno fatto schizzare il totale a 23. Di questi 8 sono ricoverati in ospedale (principalmente al Goretti di Latina), 15 sono in isolamento domiciliare mentre un paziente guarito è tornato a casa. Ai positivi va poi aggiunto il 24esimo caso, il finanziere di 26 anni preso in carico da un'altra Asl. E salgono in maniera evidente anche le persone in quarantena obbligatoria, familiari o amici stretti venuti a contatto con i contagiati, che sono in tutto 120. Un'impennata attesa, ma che ora viene monitorata con attenzione. «Un incremento era atteso, anche perché in città abbiamo 120 cittadini in quarantena. Da quello che ci risulta - afferma il sindaco Antonio Terra - il collegamento dell'aumento dei casi è riconducibile agli ambiti familiari di alcuni nuclei coinvolti. A differenza di Fondi, non c'è stato un evento particolare che ha permesso la diffusione del virus».