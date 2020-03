Numerosi traumi sul corpo, con un'evidente lesione al torace. Questo quanto trapela a seguito dell'autopsia eseguita ieri sul corpo di Emilio Maggiacomo, 69 anni, trovato senza vita lunedì mattina nella sua proprietà in zona San Raffaele tra Fondi e Itri. L'esame autoptico è andato avanti per oltre quattro ore. A eseguirlo il dottor Alessandro Mariani, incaricato dalla Procura, la dottoressa Daniela Lucidi, consulente nominato dalla difesa dell'indagato, assistiti dagli avvocati Maurizio Forte e Luigi Vocella, il dottor Francesco Loreti Romantini, tenente colonnello medico dell'Esercito e specialista in medicina legale, consulente nominato invece dai familiari della vittima assistiti dall'avvocato Giulio Mastrobattista. A quanto pare sarebbero stati riscontrati diversi traumi sul corpo dell'anziano, in particolare al torace, dov'è stata rilevata una vistosa emorragia. Non si esclude che alcuni di questi traumi siano la conseguenza di colpi inferti con un oggetto contundente. Sul luogo del delitto sono stati sequestrati infatti un falcetto, due bastoni e una trivella.