A tre giorni dall'ultimo modulo di autocertificazione per gli spostamenti, arriva un nuovo modulo. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la scorsa notte, di altre disposizioni, il testo per certificare gli spostamenti è mutato ancora.

Ad annunciarlo, il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a SkyTg24. Gabrielli ha parlato anche dei controlli effettuati ogni giorno dalle forze dell'ordine, assicurando che le denunce non finiranno nel nulla e sottolineando lo sforzo degli uomini impegnati nella attività di controllo.

Scarica qui il nuovo modulo