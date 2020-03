Tredici casi totali di contagio da Coronavirus. E' questo il dato che arriva dalla città di Velletri, con il sindaco Orlando Pocci che ha annunciato l'aumento di tre casi comunicati nelle scorse ore dalla Asl. Si tratta di un caso recente e di altri due già positivi dal 17 marzo, ma identificati come cittadini veliterni solo lo scorso 22 marzo. "Tutti e tre i casi - ha chiarito il sindaco - hanno un collegamento epidemiologico già esistente. Sulla base di questi aggiornamenti le persone positive sul territorio di Velletri sono 13".

