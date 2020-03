Finisce in carcere un 26enne di Latina, che lo scorso 19 marzo era stato sorpreso alla guida di un motociclo senza fermarsi all'alt dei carabinieri e violando i provvedimenti del Decreto del Governo degli scorsi 9 e 11 marzo 2020. Il giovane beneficiava della misura dell'affidamento al servizio sociale, emesso dall'Ufficio Sorveglianza di Roma, che ora è stata sospesa in via cautelativa. L'arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina.