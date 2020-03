Nella giornata di ieri, i carabinieri della Stazione di Santi Cosma e Damiano denunciavano a piede libero un 40enne del luogo. L'uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con permesso di allontanarsi dalla propria abitazione solo di lunedi e mercoledi per recarsi presso il Sert di Formia, veniva fermato dai militari operanti senza dare alcuna giustificazione, violando pertanto, il Decreto del Governo recante disposizioni in materia di "contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19".

