Il positivo calo di contagi e di decessi per Coronavirus dei giorni scorsi, in Italia, oggi è stato bruscamente interrotto. Sono infatti 4.492 i nuovi casi positivi di Coronavirus in Italia, in aumento rispetto a ieri (3.492) e il totale ora sale a 62.013. Soltanto oggi sono decedute 712 persone(ieri erano 683), per un totale di 8.215. Sempre nella giornata odierna sono stati registrati 999 guariti in più e il totale sale a 10.361.