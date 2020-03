Niente elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. L'unica certezza per il momento è il rinnovo del mandato all'attuale commissario dell'Ordine degli Avvocati di Latina Giacomo Mignano. Sarà al timone delle toghe pontine per altri quattro mesi, fino al 26 luglio ma il suo incarico potrebbe durare ancora, non è escluso anche fino ad ottobre o addirittura anche a gennaio e la durata complessiva potrebbe essere anche di un anno.

Al momento sono questi gli scenari che si prevedono nell'ufficio giudiziario di piazza Bruno Buozzi, alla luce dell'emergenza del Covid 19 che ha stravolto di fatto tutta l'attività giudiziaria. La priorità ovviamente è la sicurezza. Solo con la ripresa delle udienze a pieno regime si può iniziare a ragionare su una eventuale data per convocare oltre duemila toghe che dovranno votare. Ecco perchè al momento la data delle elezioni come è ovvio che sia, si sta allontanando. La proroga dell'incarico è arrivata direttamente da Largo Arenula con una nota firmata dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

L'attuale commissario era arrivato alla fine di novembre, il suo ruolo doveva essere quello di traghettatore e invece non è così per tutto quello che è avvenuto in queste settimane: dai ricorsi presentati al Tar e al Consiglio di Stato fino all'emergenza del Coronavirus. «Non è facile ma quello che sto facendo è per spirito di servizio, da parte mia - ha detto Mignano subito dopo il rinnovo dell'incarico c'è il massimo impegno anche nel supportare i colleghi in un momento complicato come questo».