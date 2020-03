La diffusione del Coronavirus non risparmia proprio nessuno, compresi gli operatori della sanità. Succede anche a Latina, dove a risultare positivo, di recente, è stato un dipendente dell'ospedale ortopedico Icot, operatore di sala operatoria finito in osservazione domiciliare.

Stando alle informazioni trapelate, viene esclusa l'ipotesi che il paramedico sia stato contagiato all'interno dell'Icot, perché anche un suo congiunto sarebbe risultato positivo al tampone, una persona anziana affetta già da altre patologie che avrebbe contratto il virus prima del familiare paramedico: oltretutto i due sarebbero entrati in contatto.

La notizia è stata diffusa ufficialmente mercoledì tra i lavoratori dell'Icot, struttura privata che lavora in convenzione con la sanità pubblica e in questo periodo è stata in parte trasformata per accogliere l'attività ordinaria dell'ospedale Santa Maria Goretti, consentendo così la trasformazione di quest'ultimo in un centro interamente dedicato alla cura del Covid-19.