La prima persona contagiata dal Coronavirus a Nettuno è deceduta.

Lo ha reso noto poco fa l'amministrazione comunale con una breve nota, che di fatto ha confermato le voci che si rincorrevano già da ieri sera sulla sua morte.

"Cordoglio per l'intera città di Nettuno - scrivono infatti dal Comune .. È venuta a mancare la prima donna, una 75enne, contagiata sul territorio comunale dal Coronavirus lo scorso 8 marzo. Si tratta del quarto decesso per Covid-19 in città. L'amministrazione comunale tutta esprime le più sentite condoglianze alla famiglia".