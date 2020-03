"Abbiamo due nuovi casi di positivi al Coronavirus. Sono entrambi ricoverati". È questo il messaggio lanciato poco fa dal sindaco di Artena, Felicetto Angelini, che ha aggiornato l'elenco dei contagiati dal Coronavirus, ora salito a nove persone affette dal Covid-19, con una impennata nelle ultime ore. Infatti, nel giro di un giorno sono sette le persone risultate positive al virus. "Gli individui che sono stati in contatto con loro sono già stati identificati e posti sotto sorveglianza sanitaria. È tutto sotto controllo. Andrà tutto bene, restate a casa. Insieme ce la faremo".

