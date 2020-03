Si chiamava Renato Mercuri l'operaio che ha perso la vita questa mattina per via di un incidente sul lavoro all'interno di un'azienda cartiera di Sermoneta Scalo. L'uomo, classe 1967, lascia moglie e 2 figli, oltre all'affetto di tutti i famigliari e di tanti amici. Molto conosciuto nel paese lepino, appassionato di montagna, caccia e soprattutto dei suoi inseparabili cani. La salma dell'uomo è stata trasportata al cimitero di Cisterna di Latina.

Per cause ancora al vaglio di Carabinieri e ispettori del dipartimento di prevenzione dell'Asl, l'uomo è stato travolto da alcune balle di carta di grandi dimensioni. Immediato l'allarme alla centrale operativa del 118, ma la corsa dei soccorritori non è bastata per salvare la vita del lavoratore: fatali i traumi riportati sotto il peso deu rotoli. La vittima è un uomo di 53 anni della zona: sulla sua morte è stata avviata un'inchiesta.

Tragedia sul lavoro, operaio muore nella cartiera 4 ore fa Drammatico incidente sul lavoro in un'azienda cartiera nella zona industriale di Sermoneta. Per cause ancora al vaglio di Carabinieri e ispettori del dipartimento di prevenzione dell'Asl, un operaio è stato travolto da alcune balle di carta di grandi dimensioni. Immediato l'allarme alla centrale operativa del 118, ma la corsa dei soccorritori non è bastata per salvare la vita del lavoratore: fatali i traumi riportati sotto il peso deu rotoli. La vittima è un uomo di 53 anni della zona: sulla sua morte è stata avviata un'inchiesta. di: La Redazione