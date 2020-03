L'ondata di maltempo che negli ultimi giorni si è abbattuta da nord a sud della regione Lazio, non ha risparmiato il Golfo di Gaeta.

Si contano ad oggi infatti, non pochi danni in tutta la città di Gaeta e lungo le strade a causa dei forti venti, che hanno toccato i 30 chilometri orari circa.

Dalle strade allagate del centro storico medievale di Gaeta, passando alle strade dissestate nei pressi del cimitero e di via Bologna, sono solo alcune delle zone di Gaeta più colpite dal maltempo che ieri notte si è abbattuto sulla costa tirrenica.

La protezione civile nelle ultime ore, è stata impegnata nel ripristinare la viabilità di alcune strade a causa dei molti pini abbattuti dalle forti raffiche di vento. Da via Monte Tortona al quartiere Pjaia, questi i punti crociali maggiormente colpiti.

Le radici completamente sradicate dal terreno e il grosso fusto riverso a terra, è proprio qui infatti, nella villetta di San Carlo, che si è abbattuto un pino, riverso sulle panchine del parco giochi.

Per molti dei residenti una tragedia sfiorata, visto che si tratta di un luogo solitamente frequentato da molti bambini del quartiere.

Un problema quello che riguarda il verde pubblico e più di tutti i numerosi pini presenti a Gaeta, che resta nell'occhio del ciclone.

Lo scorso ottobre infatti, dopo l'ennesima caduta di un pino che ha interrotto il traffico veicolare alla rotonda di lungomare caboto, è stata redatta una relazione da un agronomo interpellato dall'amministrazione stessa, su proposta dell'assessore con deleghe all'ambiente Felice D'Argenzio, per valutare la salute e più in generale lo stato, in cui si trovano gli alberi su territorio comunale.

Motivo per cui nei giorni successivi sono stati effettuati altri controlli su via Madonnella per motivi di sicurezza pubblica, per un sopralluogo congiunto dei vigili del fuoco e polizia locale di Gaeta. Proprio in quella zona, è stata infatti prevista la rimozione di alcuni pini perché ritenuti pericolosi.

Un'azione pubblica congiunta con i cittadini di Gaeta, che sono stati invitati dall'amministrazione a prendere visione degli alberi all'interno delle loro proprietà private, che potrebbero però abbattersi su territorio comunale.