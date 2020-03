Lutto nel mondo dell'avvocatura pontina. E' morto l'avvocato Ettore Falso, aveva 80 anni compiuti lo scorso 13 ottobre. Lascia la moglie Angela e i tre figli Gianluca, Francesco e Stefania. Nato a Santi Cosma e Damiano si era trasferito a Latina dove aveva intrapreso la professione forense, tra i primi a iscriversi all'Ordine di Latina, è stato un avvocato civilista amministrativista nonché docente in diversi istituti scolastici superiori tra cui il Vittorio Veneto, grazie al suo modo di fare intere generazioni si sono appassionate al diritto e molti studenti di allora che oggi sono diventate dei professionisti, tra cui anche molti avvocati, sono rimasti profondamente legati a lui. Era stato per moltissimi anni, oltre trenta anche giudice in commissione tributaria a Latina dove aveva ricoperto questo incarico fino all'età pensionabile. Ieri nel piazzale del cimitero si è svolta una piccola e breve cerimonia. Anche l'Ordine degli Avvocati di Latina lo ha voluto ricordare.