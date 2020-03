La città di Cisterna di Latina ieri mattina si è risvegliata sotto shock, apprendendo della tragica notizia della morte di Angelo D.C.

Classe 1983, il ragazzo era molto noto in città, in quanto consulente di professionisti di Cisterna. Il 37enne è stato trovato esanime nella sua abitazione di Largo Giupponi. Si tratta di suicidio. A lanciare l'allarme, alcuni amici che dopo aver letto un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook si sono preoccupati, chiamando i soccorsi, quando non hanno avuto risposta alla sua porta. All'arrivo dei Carabinieri e 118 nell'abitazione al primo piano la triste scoperta del corpo di Angelo senza vita.

Fonti vicine agli inquirenti riferiscono di un fascicolo aperto in Procura, ma sulle indagini affidate ai Carabinieri della Stazione di Cisterna guidate dal luogotenente Giovanni Santoro, è calato un velo di silenzio assoluto. Il massimo riserbo.

Intanto la pagina Facebook del 37enne è stata inondata di messaggi di affetto e cordoglio. In poche ore centinaia sono state le persone che hanno voluto lasciare un saluto ad Angelo. Ed è proprio tra le pieghe dei social che gli inquirenti starebbero indirizzando le loro attenzioni: oltre ad una lunga lettera lasciata per ringraziare tutti prima del tragico gesto, il 37 enne ha pubblicato anche alcune storie che sono al vaglio degli inquirenti. Da questi post sembra emergere il sospetto che il suo storico compagno possa aver avuto una relazione, o comunque una simpatia con un altro ragazzo, molto più giovane.