E' morto schiacciato da un rotolo, un ballone come si dice in gergo, di cellulosa, il materiale che viene lavorato per ottenere la carta, Renato Mercuri, 53enne residente a Bassiano e dipendente dell'azienda Ideal Cart, alle porte di Sermoneta. L'uomo, da anni operaio dell'azienda, ieri mattina intorno alle 11 era impegnato in una procedura di spostamento di alcuni balloni contenenti cellulosa, ognuno dei quali pesante due quintali e mezzo. Stando alle ricostruzioni cui sono potuti risalire gli inquirenti, l'uomo avrebbe utilizzato un "muletto" per trasportare il gruppo di balloni, sorretti tra loro da una fascia. Poi, giunto sul luogo dove avrebbe dovuto scaricarli affinché potessero essere lavorati, sarebbe sceso dal mezzo ed avrebbe sciolto la fascetta che li teneva fermi. Un gesto probabilmente effettuato migliaia di volte, ma in questa occasione qualcosa è andato storto e uno dei balloni lo ha investito in pieno petto, facendolo cadere a terra sotto il peso di 250 chilogrammi. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi e i primi a cercare di spostare il ballone dal corpo dell'uomo sono stati proprio i suoi colleghi di lavoro, che hanno cercato anche di rianimarlo con mezzi di cui dispone l'azienda. Sul posto si è recata anche l'eliambulanza, ma il personale sanitario intervenuto, dopo mezzora circa trascorsa a cercare di rianimarlo, ha solo potuto constatarne il decesso.