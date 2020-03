Il conto dei casi positivi al Coronavirus nella città di Velletri cresce ancora. Poco fa, infatti, il sindaco Orlando Pocci ha chiarito come ci sia un ulteriore contagio, portando a 14 il totale del positivi. La notizie che preoccupa maggiormente, però, riguarda il ruolo che ha questa persona positiva: è un operatore della sanità. "Un nuovo caso di positività ci è stato comunicato ieri dalla Asl - ha infatti specificato Pocci -, si tratta di un operatore della sanità e ciò conferma come la loro esposizione sia maggiore degli altri cittadini e per questo meritano il nostro ringraziamento e la nostra vicinanza".