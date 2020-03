Nell'ambito del Progetto Regionale Ospedale –Territorio, coordinato dall'Istituto Spallanzani, in collaborazione con l'Ordine dei Medici di Roma e da Confcooperative, d'intesa con la Direzione della Asl Roma 5, è in atto un Programma di monitoraggio della Popolazione di Nerola, sede di un focolaio di Covid-19.

Sono 210 i pazienti attualmente ricoverati nell'istituto Spallanzani di Roma, 25 dei quali necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 138.

