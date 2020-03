Ancora molti contagi nel territorio della Asl Roma 6. Se, ieri, la progressione giornaliera si era fermata a 14 casi, oggi i nuovi positivi sono di più: 23. In totale, dunque, si è toccata quota 353 contagiati dal Coronavirus. Il dato, come al solito, è emerso durante la videoconferenza fra i direttori generali delle Asl del Lazio e l'assessore regionale alla Salute. In più, sempre tra i Castelli Romani e il litorale a sud della Capitale, è stato riscontrato un paziente guarito, ma anche il decesso di un frate trappista di 82 anni con gravi patologie pregresse. Infine, 47 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare., mentre all'ospedale dei Castelli saranno attivati ulteriori 70 posti dedicati ed entro domani saranno disponibili ulteriori nove posti Covid-19. Il direttore generale Mostarda ha poi chiarito che sono state avviate verifiche su più della metà delle strutture per anziani del territorio.