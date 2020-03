Sale a 34 il numero dei casi di Coronavirus registrati sul territorio comunale di Pomezia. Poco fa, infatti, dal Comune hanno reso nota la presenza di un nuovo contagio da Covid-19, ossia un cittadino ospitato in un ospedale. Dei 34 positivi, 27 sono in isolamento domiciliare e sei ricoverati in strutture sanitarie; a questi numeri va aggiunto l'uomo deceduto. Inoltre, sono 57 i cittadini posti in via precauzionale in isolamento domiciliare (non positivi) di cui 41 in uscita nei prossimi sette giorni salvo nuovi aggiornamenti.

"Stiamo monitorando la situazione ha evidenziato il sindaco, Adriano Zuccalà -, mantenendo costanti contatti con le autorità sanitarie competenti. Invito tutti i cittadini a restare in casa e uscire solo in caso di necessità. Le forze dell'ordine continuano i controlli a tappeto del territorio per verificare che tutti rispettino le prescrizioni del Governo".